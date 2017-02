C’est une victoire qui vaut son pesant d’or. Le HC St-Imier a décroché sa place dans le tableau de la prochaine Coupe de Suisse de hockey sur glace mercredi soir. Les Imériens ont pris la mesure de Guin 5-4 à domicile lors du 2e et dernier tour qualificatif. Ils peuvent à présent espérer affronter un club de Ligue A en septembre prochain. Mathias Abgottspon (13e 1-0), Stéphane Morin (24e 2-2), Pascal Stengel (40e 3-2) et Michaël Neininger (58e 4-3 et 59e 5-3) ont été les buteurs du HCSI. /msc