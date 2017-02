Le filet biennois n’a pas tremblé

Les Seelandais se rapprochent de plus en plus des play-off. Grâce à son succès mardi soir à la maison face à Zoug 3-0, le HC Bienne n’a encore besoin que d’un seul point pour valider son ticket pour les séries finales. La défense biennoise et son gardien Jonas Hiller ont une nouvelle fois réalisé une grande performance lors de cette 45e journée de LNA de hockey sur glace.

L’objectif n’était pas le même pour les deux formations au coup d’envoi. Le HC Bienne se bat pour une place en play-off alors que l’EV Zoug a toujours les yeux rivés sur la première place du classement. Mais une chose était sûre, Seelandais comme Zougois convoitaient la victoire. Une grande intensité a permis aux 4'876 spectateurs de la Tissot Arena de suivre une rencontre engagée, rapide, malgré quelques mauvaises passes par moment. A ce petit jeu, ce sont les hommes de Suisse centrale qui ont été dangereux les premiers par l’intermédiaire de Reto Suri qui a touché les montants biennois (8e). Moins de cinq minutes plus tard, la défense seelandaise sauvait un palet qui flirtait avec la ligne de but. Puis, Zoug s’est gentiment éteint… ou plutôt la défense du HC Bienne a pris très souvent le dessus sur les attaquants alémaniques.

Il aura finalement dû attendre la mi-match pour voir la première réussite. Dave Sutter envoyait un missile dans la cage zougoise en supériorité numérique. Ce but a généré au sein des hommes de Mike McNamara une motivation supplémentaire. Ils ont alors dominé la rencontre jusqu’à la sirène finale, inscrivant encore deux filets par Marc-Antoine Pouliot (54e) et Robbie Earl dans la cage vide (59e). Jonas Hiller a, lui, sauvé magistralement la baraque à 12 minutes du terme d’un arrêt de classe mondiale – osons-le dire – dont il a le secret.

Ce succès permet au HC Bienne de conserver sa septième place du classement avec onze points d’avance sur la barre. Langnau peut encore remporter douze unités jusqu’à la fin de la saison, il ne manque plus qu’un point aux Seelandais pour valider une place en play-off, ou compter sur un faux pas des Emmentalois. /jeb

Bienne - Zoug 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Buts: 32e Dave Sutter (Schmutz, Micflikier /à 5 contre 4) 1-0. 54e Pouliot (Earl) 2-0. 59e Earl (dans la cage vide) 3-0.

Bienne: Hiller; Maurer, Steiner; Dave Sutter, Lundin; Dufner, Wellinger; Hächler; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Schmutz, Earl, Micflikier; Tschantré, Pouliot, Pedretti; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Zoug: Stephan; Simon Lüthi, Alatalo; Morant, Diaz; Fohrler, Erni; Geisser; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Classement: 1. Berne* 45/95. 2. Zurich Lions* 45/91. 3. Zoug* 45/90. 4. Lausanne* 46/77. 5. Davos* 45/69. 6. Genève-Servette* 46/69. 7. Bienne 45/67. 8. Lugano 46/62. 9. Langnau Tigers 46/56. 10. Kloten 46/54. 11. Fribourg-Gottéron^ 46/45. 12. Ambri-Piotta^ 45/44.

* qualifié pour les play-off ^ en play-out