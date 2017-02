Le HC Bienne perdant, le suspense gagnant

Le HC Bienne a subi un troisième revers consécutif dans le championnat de LNA de hockey sur glace. Les Seelandais ont perdu 3-2 contre Davos vendredi soir, devant plus de 6'000 spectateurs à la Tissot Arena. Après cette défaite, l’équipe de Mike McNamara a plongé à la huitième place du classement, alors qu’il ne lui reste qu’un match à jouer en saison régulière, ce samedi à Zoug. A la veille du verdict, le HCB peut encore terminer 6e, 7e ou 8e. Il affrontera donc Berne, Zurich ou Zoug en quart de finale des play-off. Le suspense reste entier !

Davos un brin plus percutant

Face au HC Davos, les Biennois ont perdu une rencontre qu’ils auraient très bien pu gagner. Chaque formation a connu de très bons et de très mauvais passages. Au final, ce sont les Grisons qui ont raflé la mise. Ils ont été récompensés pour avoir été un brin plus véloces et lucides que les Seelandais.

Qualifié officiellement pour les play-off il y a une semaine, le HC Bienne connaît actuellement une petite décompression avec cette troisième défaite de rang. Il a l’opportunité de se remettre en ordre de marche ce samedi en Suisse centrale contre un EV Zoug en roue libre (une victoire lors des sept derniers matches). /rch

Le télégramme

Bienne-Davos 2-3 (1-0 ; 1-2 ; 0-1)

Buts: 11e Earl (Schmutz, Dave Sutter) 1-0. 21e Ruutu (Rahimi) 1-1. 25e Dino Wieser (Paschoud, Corvi) 1-2. 30e Earl (Rossi/A 5 contre 4) 2-2. 44e Ambühl (Ruutu) 2-3. Pénalités: 5 x 2' contre les deux équipes.

Notes. Tissot Arena, 6'022 spectateurs. Arbitres: MM. Koch/Wehrli, Bürgi/Kovacs. Pénalités: 5 x 2' contre les deux équipes. Bienne sans Haas, Wellinger, Fabian Lüthi, Valentin Lüthi (blessés), Fey (convalescent) et Pouliot (paternité). Davos sans Spylo, Egli (blessés), Du Bois (malade) et Kousal (suspendu). Tirs sur la latte de Joggi (Bienne/38e) et sur le poteau de Jörg (Davos/39e). Bienne sans gardien à partir de 59'05''.

Classement: 1. Berne 49 matches/106 points. 2. Zurich Lions 49/103. 3. Zoug 49/93. 4. Lausanne 49/80. 5. Davos 49/75. 6. Genève-Servette 49/73. 7. Lugano 49/71. 8. Bienne 49/70. 9. Langnau Tigers 49/59. 10. Kloten 49/59. 11. Fribourg-Gottéron 49/48. 12. Ambri-Piotta 49/45.