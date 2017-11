Bol d’air bienvenu pour le HC Bienne

Comme le chanterait un certain Jean-Jacques Goldman : « Ca a été très long, mais il y est arrivé ». Après cinq défaites de rang dans le championnat de National League de hockey sur glace, le HC Bienne est parvenu à briser le maléfice vendredi soir. Il s’est imposé 2-1 contre Langnau, dans une Tissot Arena garnie de 5'486 spectateurs.

Rien n’a été simple pour les hommes de Mike McNamara dans ce derby cantonal. Souvent bousculés par des Tigres en confiance, les Biennois ont su faire preuve de patience et de rigueur défensive. Ils ont aussi pu s’appuyer sur un très bon Jonas Hiller devant la cage. La situation s’est décantée en deuxième période. A cinq contre quatre, Jason Fuchs a gratifié l’assistance d’un magnifique solo dans la défense emmentaloise pour conclure son effort par l’ouverture du score (24e). Puis Robbie Earl, à six contre cinq (pénalité différée), a doublé la mise d’un tir puissant à…treize seconde de la sirène.

Le HCB souffre en fin de match

Cette réussite n’a pas porté le coup fatal à Langnau pour autant. L’équipe de Heinz Ehlers a remis la compresse dans le troisième tiers. Logiquement, en supériorité numérique, Raphaël Kuonen a pu ramener la marque à 2-1 (46e). La fin de match a été difficile pour le HC Bienne. Sans cesse mis sous pression, les Seelandais se sont appliqués à tenir la baraque. Ils n’ont plus plié. Les Tigres ont tout tenté, en sortant leur gardien, en vain.

Ce succès précieux offre un bol d’air bienvenu aux Biennois. Il leur permet aussi de rester du bon côté de la barre, ce qui n’est pas négligeable sur le plan psychologique. Ce sursaut est à confirmer ce samedi au Tessin face à Ambrì-Piotta, un autre adversaire direct. Le match sera à suivre sur RJB à 19h45. /rch

Le télégramme

HC Bienne-SC Langnau Tigers 2-1 (0-0 ; 2-0, 0-1)

Bienne: Hiller; Fey, Kreis; Lofquist, Forster; Maurer, Jecker; Dufner; Tschantré, Earl, Pouliot; Fabian Lüthi, Neuenschwander, Schmutz; Pedretti, Fuchs, Rajala; Joggi, Sutter, Wetzel; Nussbaumer.

Langnau Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Blaser, Erni; Randegger, Huguenin; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Nüssli, Albrecht, Dostoinov; Kuonen, Gagnon, Neukom; Gerber, Peter, Lardi; Weibel.

Buts : 23’37’’ Fuchs (Pedretti, Forster) 1-0 (à 5 contre 4). 39’47’’ Earl (Lofquist, Pedretti) 2-0 (à 6 contre 5, pénalité différée). 46’48’’ Kuonen (Koistinen, Erkinjuntti) 2-1 (à 5 contre 4).

Notes : Tissot Arena, 5'486 spectateurs. Arbitres : MM. Oggier, Vinnerborg/Abegglen, Castelli. Pénalités: 3x2’ contre Bienne et 4x2’ contre Langnau. Bienne sans Mickflikier (étranger surnuméraire), Steiner, Diem (blessés), Hächler (avec La Chaux-de-Fonds) et V. Lüthi (avec Ajoie). Langnau sans Stettler, Haas, Rüegsegger, P. Berger, N. Berger, Seydoux (blessés), Müller, Cadonau (avec Langenthal) et Camperchioli (avec Viège). Temps mort demandé par Bienne (57’48’’) et par Langnau (58’19’’).

Classement: 1. Berne 18 matches/43 points. 2. Lugano 18/38. 3. Zurich Lions 18/32. 4. Davos 19/32. 5. Fribourg-Gottéron 19/32. 6. Zoug 18/28. 7. Bienne 19/25. 8. Genève-Servette 19/23. 9. Ambrì-Piotta 19/22. 10. Langnau Tigers 19/22. 11. Lausanne 18/21. 12. Kloten 18/15.