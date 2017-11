Le HCSI se hisse sur le podium

On n’arrête plus le HC St-Imier dans le championnat de 1re ligue. Les hockeyeurs imériens sont allés prendre la mesure de Vallée de Joux 4-3 après prolongation mercredi en terre vaudoise. Ils s’offrent leur 4e victoire consécutive. Mené 2-0 après un tiers, le HCSI a réagi grâce à Mathias Abgottspon et Stéphane Morin dans la deuxième période. Il a encore su égaliser une troisième fois dans le dernier tiers via Gaëtan Struchen. Et c’est finalement Kenny Camarda qui a offert la victoire à ses couleurs après 3’41’’ de jeu dans la prolongation.

Ce succès propulse le HC St-Imier à la 3e place du classement de 1re ligue. Les Imériens comptent toutefois un match de plus que leur poursuivant Villars et un point d’avance. /msc