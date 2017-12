Davos se refuse encore au HC Bienne

La Vaillant Arena de Davos ne convient décidément pas au HC Bienne. Il s’y est incliné samedi pour la 21e fois en 22 rencontres. Le HCB a été battu par l’équipe grisonne 3-2 en National League de hockey sur glace. Il n’a pourtant pas livré un mauvais match. Son adversaire s’est tout simplement montré plus réaliste dans cette partie des plus équilibrées. Cette défaite met un terme à la série de cinq succès de rang pour le HC Bienne version Martin Steinegger.

Encore un bon départ

Comme lors de ses dernières sorties, le collectif seelandais a vendu chèrement sa peau. Il s’est battu, a fait preuve de caractère et a mis du cœur à l’ouvrage. Et comme vendredi face à Zurich, il a pris les devants dès les premières minutes de jeu. Rajala a profité d’un bon travail biennois en power-play pour loger la rondelle au bon endroit alors que le joueur davosien venait de faire son retour sur la glace (4e). Malgré le réveil de la formation grisonne, le HC Bienne a tenu le choc. Il aurait même pu doubler la mise en fin de première période.

Des pénalités décisives

Davos a accentué sa pression dans le tiers intermédiaire. Il a fallu plusieurs arrêts clés du gardien Hiller pour permettre au HCB de conserver l’avantage. Puis, Jecker a écopé d’une pénalité de cinq minutes pour un contact avec Rödin (le Suédois pourrait souffrir d’une fracture de la jambe). Cette punition a permis au HCD d’égaliser (37e). Bienne n’a ensuite pas su transformer ses chances, malgré l’indiscipline davosienne. Le power-play seelandais est resté muet. Et Davos a fait la différence en fin de match grâce à un plus grand réalisme (55e et 59e). Le HCB est passé tout proche de l’égalisation. Rajala s’est offert le doublé (60e) avant qu’Earl n’échoue d’un rien à cinq secondes du terme du match.

Malgré ce revers, le HC Bienne reste 7e du classement de National League. Il compte toujours quatre unités d’avance sur la barre. L’équipe seelandais va désormais disputer une semaine particulièrement importante. Elle va défier Lausanne, Kloten et Ambri, trois adversaires directs dans la course aux play-off.

Le nouvel entraîneur se rapproche

Ces matches pourraient bien se dérouler avec un nouvel entraîneur à la tête du HCB. Le manager biennois Daniel Villard a assuré samedi qu’un contrat était sur le point d’être signé. Un technicien devrait s’engager avec Bienne dimanche ou lundi. Une annonce est attendue en début de semaine. /msc