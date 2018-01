Le HC Bienne s'impose pour la première de l'année

Le HC Bienne a fêté la nouvelle année en battant Fribourg Gottéron 2-0 (2-0 0-0 0-0). Les Seelandais continuent de surfer sa une vague positive en National League de hockey sur glace. Mardi soir, ils ont disposé d’une équipe en crise à la Tissot Arena. Ils ont surtout fait la différence dans un très bon premier tiers qu’ils ont largement dominé. Une victoire qui permet aux Biennois de prendre dix points d’avance sur leur adversaire du soir mais surtout d’être à égalité avec le 3e du classement de National League, Zoug.

C’est une nouvelle fois un défenseur qui a montré la voie à suivre du côté du HC Bienne. Beat Forster a trouvé l’ouverture à la 8e minute de jeu grâce à une très bonne frappe à la ligne bleue. Cinq minutes plus tard, c’est l’Américain Robbie Earl qui a trompé le portier fribourgeois Barry Brust. Le Seelandais, magnifiquement servi par Jacob Micflikier, a réussi à glisser le palet entre les jambes du gardien. Julian Schmutz a ensuite été à deux doigts de tripler la mise mais sa frappe a terminé sur le poteau.

Dans le deuxième tiers, les Dragons se sont réveillés mais n’ont pas réussi à transpercer un excellent Jonas Hiller. Le portier biennois a fêté son deuxième blanchissage de la saison, après le premier réalisé lors du premier match de la saison. Ca a ensuite été au tour du Fribourgeois Roman Cervenka de trouver le poteau. L’attitude montrée par les joueurs de l’entraineur Antti Törmänen a été irréprochable durant les deux premiers tiers, les joueurs se sont couchés dès qu’ils le pouvaient pour contrer chaque passe ou chaque tentative adverse.

Les débats ont ensuite été très équilibrés mais la prestation des Seelandais a ravi les 6521 spectateurs (guichets fermés et record de la saison). Julian Schmutz a été le grand malchanceux de la soirée, il a trouvé une nouvelle fois le poteau lors du dernier tiers. Les Dragons ont alors tout donné mais sont tombés sur une défense de fer. Les Biennois moins en réussite offensivement mais qui continue de gagner, de quoi espérer une suite de saison plus que positive. D'autant plus qu'ils continuent de s'accrocher au peloton de tête. /tey

Le télégramme

Bienne - Fribourg-Gottéron 2-0 (2-0 0-0 0-0)

6521 spectateurs (guichets fermés/record de la saison). Arbitres: Eichmann/Urban, Gurtner/Küng.



Buts: 8e Forster (Fuchs) 1-0. 13e Earl (Micflikier, Fuchs) 2-0.

Pénalités: 3 x 2' contre Bienne, 6 x 2' plus 1 x 10' (Rossi) contre Gottéron. Topscorers

Bienne: Hiller; Jecker, Forster; Fey, Kreis; Maurer, Steiner; Dufner; Earl, Fuchs, Micflikier; Pedretti, Pouliot, Rajala; Lüthi, Jan Neuenschwander, Julian Schmutz; Tschantré, Sutter, Wetzel; Diem.

Gottéron: Brust; Holos, Chavaillaz; Rathgeb, Abplanalp; Kienzle, Stalder; Kühni; Rossi, Slater, Mottet; Flavio Schmutz, Bykov, Cervenka; Fritsche, Rivera, Vauclair; Marchon, Meunier, Caryl Neuenschwander; Chiquet.

Notes: Bienne sans Lofquist et Baud (blessés), Joggi (malade) et Nussbaumer (aux Mondiaux M20), Gottéron sans Birner (surnum.), Waeber, Glauser, Schilt et Sprunger (blessés). Tirs sur les montants: 13e/53e Schmutz. Time-out: 59'08 Gottéron, sans gardien de 58'01 à 59'08 et dès 59'18.

Classement: 1. Berne 35/77 (124-74). 2. Davos 36/62 (103-105). 3. Zoug 34/59 (107-89). 4. Lugano 35/59 (115-97). 5. Bienne 36/59 (104-96). 6. Genève-Servette 36/57 (95-97). 7. Zurich Lions 36/57 (112-96). 8. Fribourg-Gottéron 35/49 (88-105). 9. Langnau Tigers 36/46 (93-104). 10. Lausanne 35/44 (99-117). 11. Ambri-Piotta 36/39 (92-118). 12. Kloten 36/31 (78-112).