Le HC Bienne prolonge ses cadres

Le HC Bienne s’active pour le futur. Il annonce ce lundi la prolongation de quatre joueurs. Le gardien Jonas Hiller et le défenseur Kevin Fey ont paraphé une nouvelle entente pour une saison supplémentaire. Ils sont désormais liés au club seelandais de National League de hockey sur glace respectivement jusqu’au printemps 2020 et 2021. Le défenseur Beat Forster et l’attaquant Jason Fuchs ont signé une prolongation de deux hivers, soit jusqu’en 2021. /msc+comm