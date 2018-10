Trois Biennois avec la Suisse

Le bon début de saison du HC Bienne semble titiller Patrick Fischer. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse de hockey sur glace a retenu ce mercredi trois Seelandais pour disputer la Deutschland Cup. Le défenseur Samuel Kreis et les attaquants Jason Fuchs et Damien Riat joueront ce tournoi la semaine prochaine. La Suisse livrera son premier match le jeudi 8 novembre contre la Slovaquie. Elle affrontera ensuite l'Allemagne le 10 novembre et la Russie le 11 novembre.

Cinq néophytes figurent dans la sélection de Patrick Fischer. Il s’agit du gardien de Genève-Servette Gauthier Descloux, du défenseur de Langnau Andrea Glauser et d’un trio offensif de Zurich formé par Roger Karrer, Jérôme Bachofner et Marco Miranda. /ats-msc