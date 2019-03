Retour sur terre pour le HC Bienne

Le HC Bienne doit remettre l’ouvrage sur le métier. Les hockeyeurs du Seeland ont été sèchement battus, samedi soir à la PostFinance Arena, par Berne 6-2 lors de l’acte III des demi-finales des play-off de National League de hockey sur glace. Le HCB n’a pas été ridicule dans la capitale, mais il n’a pas su répondre au défi physique proposé par les Ours.





Une entame compliquée

Le HC Bienne savait qu’il n’allait pas au-devant d’une partie de plaisir samedi soir dans la capitale. En effet, les Seelandais, en menant 2-0 dans la série, avait touché l’orgueil des Bernois. C’est donc tout naturellement que les joueurs de la capitale ont attaqué la rencontre pied au plancher. Le HCB, jusque-là si souverain dans cette demi-finale, a semblé dépassé par les offensives adverses et a concédé, à la 6e minute, l’ouverture du score de la canne de l’attaquant slovène Jan Mursak. Pis encore pour les « rouge et jaune », Andrew Ebbett, sur un avantage numérique, a pu inscrire le 2-0 après une partie de billard devant la cage de Jonas Hiller et ce huit minutes après le but de Jan Mursak. Bienne s’est alors ressaisi et a resserré les boulons en défense ce qui lui a permis de terminer le premier tiers avec seulement deux buts de retard. Dans la deuxième période, les hommes d’Antti Törmänen ont tenté d’emballer la rencontre, mais ils ont manqué de fantaisie et de réalisme pour venir à bout du bloc défensif bernois. À force de galvauder des occasions, le HC Bienne s’est fait punir à cinq minutes de la deuxième sirène en encaissant le 3-0 sur un joli mouvement des Ours conclu par Ramon Untersander.





Un troisième tiers pour préparer l’acte IV

Les Biennois ont enfin vu leurs efforts récompensés au début de l’ultime période lorsque l’inévitable Damien Brunner a fusillé Leonardo Genoni pour permettre à Bienne de revenir à 3-1. Grâce à cette réussite, le HCB a entretenu l’espoir d’un incroyable retour, malheureusement cela n’a pas duré longtemps. Effectivement, entre la 52e et la 54e minute, Berne a fait passer le score de 3-1 à 5-1 grâce à des réussites de Gregory Sciaroni et Mark Arcobello. La messe étant alors dite, les « rouge et jaune » ont préparé l’acte IV en jouant des muscles face à leur voisin cantonal. Cette tactique leur a permis de revenir à 5-2 grâce à Mathieu Tschantré, mais ce sont les joueurs de la capitale qui ont eu le dernier mot avec un but de Jan Mursak dans la cage vide en toute fin de rencontre.

Le HC Bienne avait les capacités de mieux faire face à Berne, mais il a payé cher son manque de concentration en début de match. Certes, les Ours sont revenus à 2-1 dans la série, mais Bienne a les moyens de poser énormément de problèmes aux Bernois et ce, dès mardi lors de l’acte IV à la Tissot Arena. /dpi