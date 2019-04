Le HC Bienne aux portes des finales !

Pour la deuxième fois dans cette demi-finale, le HC Bienne a réussi un tour de force dans l’antre du CP Berne. Les Seelandais ont réitéré l’exploit du premier match en ramenant jeudi soir une victoire 2-0 à l’occasion de la 5e manche des demi-finales de play-off de National League. Un succès net et sans bavure, avec un gros brin de réussite, qui permet au HCB de mener 3-2 dans cette série au meilleur des sept matches. Les Biennois joueront pour une place en finale dès samedi soir à la Tissot Arena !





Bienne a changé sa tactique



Si les Seelandais ont surpris leurs adversaires, c’est notamment grâce aux choix payants d’Antti Törmänen. Marc-Antoine Pouliot était de retour en première ligne à la place de Jarno Kärki tandis que Fabian Lüthi a pris la place de Marco Pedretti sur la feuille de match. Cette volonté de mettre de la vitesse a permis au HCB de s’extirper de cette zone neutre dans laquelle le CP Berne les avait enfermés lors des deux derniers matches. En prenant son adversaire à la gorge, le HC Bienne a profité des relances souvent fébriles et approximatives des défenseurs bernois mais n’a pas su concrétiser son immense domination lors du premier quart d’heure. Il s’est surtout montré beaucoup plus solide en effaçant au passage près de neuf minutes d’infériorité numérique ! C’est d’ailleurs après avoir survécu à quatre minutes de box-play consécutif, au prix de deux poteaux et d’une barre, que Bienne a ouvert le score à la 29e par Robbie Earl.





Hiller impérial, Pouliot génial



Les Seelandais ont ensuite su faire le dos rond devant les assauts bernois, mention spéciale à Jonas Hiller impérial dans les buts (36 arrêts). Le revenant Marc-Antoine Pouliot a finalement délivré les siens à deux minutes du terme, d’un superbe lob depuis son camp dans le but vide. Alors que le CP Berne semblait avoir le vent dans le dos après ses deux dernières victoires, le HCB est parvenu à reprendre la main et sans doute l’ascendant psychologique. Mais un dicton populaire bien connu – et de circonstance – rappelle qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours... /jpi