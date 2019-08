Au frais pour la reprise

Des jeunes dans le groupe

Cette reprise sur glace a été suivie par 25 joueurs, dont trois gardiens. Le nouvel étranger Peter Schneider a découvert son nouveau lieu de travail. Il a griffé la glace aux côtés de Marc-Antoine Pouliot et Mathieu Tschantré. Les recrues Yannick Rathgeb, Stefan Ulmer, Luca Cunti et Anton Gustafsson ont aussi donné leurs premiers coups de patin sous leurs nouvelles couleurs, tout comme les jeunes du cru David Prysi, Simon Wüest et Gilian Kohler. Valentin Nussbaumer s’est joint au groupe, lui qui retraversera l’Atlantique dans quelques semaines pour retrouver les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue junior majeur du Québec. Kevin Fey (légèrement touché au dos) et Michael Hügli (opéré du genou ce lundi et absent pour huit semaines) manquaient à l’appel.