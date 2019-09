Week-end à oublier pour le HC Bienne

Le HC Bienne a manqué de rigueur. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » s’est incliné, samedi soir à la Tissot Arena, contre Lugano 4-3 après prolongations. Le HCB a payé cher ses errances défensives, malgré un power-play retrouvé.





Le power-play s’est mis en marche

Critiqué contre Ambri pour son manque d’intensité, le HC Bienne a débuté la partie avec le couteau entre les dents. Cependant, la domination seelandaise a été stérile et c’est Lugano qui a ouvert le score en contre-attaque à la 7e minute sur un splendide un tir de Linus Klasen. Le HC Bienne ne s’est pas démonté et a pu égaliser quatre minutes plus tard sur un power-play grâce au premier but de la saison de Peter Schneider. Alors qu’on se dirigeait gentiment vers la pause, Lugano, une nouvelle fois en contre-attaque, a pu inscrire le 2-1 à une minute de la première sirène grâce à un tir du revers de Julian Walker. La deuxième période a vu le HC Bienne dominer plus que de raison Lugano. En effet, les Tessinois ont tiré seulement deux fois durant cette période en direction de Jonas Hiller. La domination des « rouge et jaune » s’est matérialisée à la 34e minute grâce au premier but de la saison, lui aussi inscrit en power-play, du défenseur Anssi Salmela. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 2-2 après 40 minutes.



Dominer n’est pas gagner

Le HCB a parfaitement entamé l’ultime période en marquant le 3-2 après deux minutes de jeu grâce à un geste plein de roublardise de Yannick Rathgeb. Malheureusement, cet avantage n’a même pas duré une minute car 34 secondes plus tard, Sandro Zangger a profité de l’apathie de la défense seelandaise pour égaliser. Le score est resté de 3-3 jusqu’à la sirène finale. En prolongations, Bienne a outrageusement dominé les Luganais avec notamment un penalty raté de Luca Cunti et un poteau de Michael Hügli, mais c’est Lugano qui a passé l’épaule à une minute du terme grâce à un but d’Atte Ohtamaa.

Le HC Bienne conclut ainsi son week-end tessinois avec un maigre bilan de un point. Au classement, les Seelandais occupent toujours le troisième rang avec deux points de retard sur le deuxième, les ZSC Lions. Le HCB aura l’occasion mardi de passer devant les Zurichois au classement avec un déplacement au Hallenstadion. /dpi