Le HC Bienne se relance

Le HC Bienne repart du bon pied. Après trois défaites consécutives, le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a renoué avec la victoire, vendredi soir à la Tissot Arena, en battant le Lausanne Hockey Club 2-1 lors de la dixième journée de National League. Le HCB a su faire la différence durant la deuxième période.





Une bonne entame

Le HC Bienne a entamé cette rencontre pied au plancher. Volontaires et appliqués, les Seelandais ont mis les Vaudois sous pression et se sont procurés les meilleures occasions. Les Biennois ont néanmoins fait preuve d’un peu trop de fougue ce qui a permis à Lausanne de se montrer dangereux en obtenant notamment un pénalty, stoppé par Jonas Hiller, après seulement deux minutes. Les deux équipes se sont finalement quittées après 20 minutes sur le score de 0-0. Le deuxième tiers a été une copie du premier. Bienne a eu la possession tandis que Lausanne s’est montré dangereux en contre-attaques. Ce sont les Lions vaudois qui ont finalement ouvert le score à la 27e minute sur une échappée de Robin Leone, magnifiquement servi par Petteri Lindbohm. Le HCB n’a pas eu le temps de douter très longtemps car il a pu égaliser 47 secondes plus tard grâce à Marc-Antoine Pouliot au terme d’une splendide triangulation. Alors que les deux équipes s’apprêtaient à rentrer aux vestiaires après 40 minutes sur le score de 1-1, la troupe d’Antti Törmänen a pu prendre les devants en power-play à treize secondes de la sirène grâce à un missile d’Anssi Salmela.





Une fin de match débridée

Le dernier tiers a réservé son lot de surprises et d’émotions aux 5488 spectateurs de la Tissot Arena. Tout d’abord, les arbitres ont annulé à juste titre une réalisation d’Etienne Froidevaux qui avait gêné Jonas Hiller au moment de dévier le palet. Par la suite, Bienne aurait dû tuer le match lorsque les Seelandais ont bénéficié de cinq minutes en supériorité numérique dont deux à cinq contre trois. Cependant, la troupe d’Antti Törmänen s’est heurtée à un Tobias Stephan impérial. Heureusement, cela est resté sans conséquence pour le HCB qui s’est finalement imposé 2-1.

Au classement, Bienne remonte à la deuxième place de National League avec un point d’avance sur le troisième Genève-Servette. Les Seelandais ont désormais moins de 24 heures pour récupérer avant d’aller défier Zoug samedi. /dpi