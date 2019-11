Le HC Bienne retombe dans ses travers

Le HC Bienne ne confirme pas. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » n’a pas su surfer sur sa victoire de mardi et a été battu, vendredi soir à la Tissot Arena par Ambri-Piotta 3-2 en National League. La troupe d’Antti Törmänen a galvaudé trop d’occasions devant la cage tessinoise.

Un début encourageant

Dans une ambiance électrique, le HC Bienne est bien rentré dans son match et au fil des minutes, il a pris l’ascendant sur son adversaire. À force de pousser, le HCB a finalement été récompensé à 30 secondes de la première sirène grâce à une réussite marquée par le revenant Peter Schneider. Le début de la deuxième période a vu Bienne repartir sur les mêmes bases, mais les Seelandais ont manqué de réalisme pour pouvoir creuser l’écart. Au plus fort de la domination biennoise, Ambri est parvenu, contre toute attente, à égaliser à la 26e minute grâce à un goal un brin chanceux de Dominic Zwerger. Cette égalisation a alors donné une toute autre tournure à la rencontre.





La fatigue plombe le HC Bienne

Fort de son retour au score, Ambri-Piotta a alors durci les débats et a imposé un beau défi physique à la troupe d’Antti Törmänen. Cette dernière a été empruntée et gênée par le pressing tessinois et n’a dès lors plus pu développer son jeu d’attaque. Ambri a alors inscrit le 2-1 grâce à un tir précis de Tommaso Goi à la 32e. Cependant, le HC Bienne n’a pas douté longtemps et a profité de l’indiscipline léventine pour égaliser en supériorité numérique deux minutes plus tard grâce à Toni Rajala. Après 40 minutes de jeu, le score était donc de 2-2. Au début de la troisième période, la fatigue s’est installée dans les rangs seelandais et Ambri en a profité pour inscrire le 3-2 en power-play à la 43e minute par Marco Müller. Le HCB a alors jeté toutes ses forces dans la bataille mais s’est heurté à un Dominik Hrachovina en état de grâce.

Comme face aux ZSC Lions mardi, Bienne a une nouvelle fois connu un relâchement coupable dans le troisième tiers et cela fait déjà six matches que les « rouge et jaune » n’arrivent plus à enchaîner deux succès consécutifs. Malgré cela, le HC Bienne conserve sa 2e place au classement de National League avec deux points d’avance sur le 3e Lausanne, mais avec deux matches de plus. Le HCB doit désormais préparer le long déplacement de samedi à la Cornèr Arena où il défiera Lugano dès 19h45. /dpi