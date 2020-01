Deux néophytes biennois avec la Suisse

Gilian Kohler et Valentin Nussbaumer vont revêtir le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace. Le deux joueurs du HC Bienne vivront leurs premiers matches internationaux la semaine prochaine à Herisau et Olten. Ils ont été retenus par le sélectionneur Patrick Fischer pour affronter l’Allemagne à deux reprises (6 et 7 février). Le groupe a été dévoilé ce mercredi. La Suisse disputera ces deux rencontres avec une équipe rajeunie. Les deux attaquants du HCB seront accompagnés par cinq autres néophytes. Leur coéquipier Damien Riat sera aussi de la partie. /msc