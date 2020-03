Le HC Bienne défiera Genève-Servette en quart de finale des play-off

Le HC Bienne est fixé sur son sort. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a été défait, samedi soir à l’Ilfishalle, par Langnau 4-2 lors de la dernière journée de National League. Cette ultime ronde de championnat a désigné Genève-Servette comme adversaire des Seelandais en quarts de finale des play-off.





Un match que tout le monde oubliera

Dans une Ilfishalle complètement déserte, le match se déroulant à huis-clos à cause de la mesure du Conseil fédéral visant à prévenir la propagation du coronavirus, Bienne et Langnau se sont livré une rencontre qui n’a pas atteint des sommets en termes d’intensité. En effet, les deux équipes étaient déjà fixées sur leur sort et la troupe d’Antti Törmänen a semblé peu concernée par la rencontre. Le HCB a d’ailleurs concédé les deux premiers buts emmentalois en toute fin de première et de deuxième période. Cependant, les Biennois ont pu compter sur leur power-play pour à chaque fois revenir à hauteur de leur adversaire. Ayant sûrement déjà la tête aux séries éliminatoires, Kevin Fey et ses coéquipiers ont laissé filer le match en toute fin de rencontre lorsque Eero Elo a inscrit un doublé pour donner la victoire aux Tigres. Ce match de « remplissage » a surtout permis à Antti Törmänen de donner du temps de jeu à de jeunes éléments comme Elien Paupe et Ramon Tanner ainsi qu’à relancer certains cadres revenus de blessure comme Anssi Salmela et Damien Brunner.