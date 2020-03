La finale et un derby pour le HCSI

Le HC St-Imier poursuit sa folle aventure en play-off. Les hockeyeurs imériens se sont offerts un billet pour la finale en dominant Université Neuchâtel 4-1 (3-0, 0-0, 1-1) samedi soir dans l’acte IV des demi-finales des play-off de 1re ligue. Ils remportent ainsi la série 3-1. Devant leur public, les hommes de Michaël Neininger ont démarré la rencontre pied au plancher. Ils sont allés boire le premier thé sur le score de 3-0, grâce à des réussites signées Loïc Pecaut (5e), Evan Fluri (12e) et Virgile Berthoud (18e). Les filets n’ont ensuite plus tremblé jusqu’à la 57e minute et un goal de Jan Feusler en guise de feu d’artifice. L’honneur des Neuchâtelois a été sauvé dans les dix dernières secondes de manière anecdotique.





Un derby pour le titre (romand) !

En finale des play-off du groupe ouest de 1re ligue, les Bats retrouveront leur meilleur ennemi, le HC Franches-Montagnes. Les Imériens ont perdu trois fois en autant de parties lors de la saison régulière. Les Taignons ont d’ailleurs perdu qu’un match dans ces séries finales, face au HCV Sion. Un adversaire que les « sang et or » ont toutefois éliminé en demi-finale après une série remportée 3-1. Le HC St-Imier peut toutefois se targuer d’un parcours également éclatant en play-off, entaché d’un seul revers. Ce qui promet un duel pour le titre romand haut en couleurs ! Une série « finale » qui débutera dès jeudi à Saignelégier.