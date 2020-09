Kevin Fey hérite du « C »

Le HC Bienne tient son nouveau capitaine. Kevin Fey prend la succession du retraité Mathieu Tschantré. Le club de National League de hockey sur glace l’a annoncé jeudi soir sur son site internet. Kevin Fey devient le 2e capitaine du HCB depuis la promotion du club en 2008. Selon le HC Bienne, « il fait preuve d'une grande loyauté envers l'équipe et notre région. Ces dernières années, il a pu se développer tant sur le plan sportif que personnel et a assumé un important rôle de leader tant sur la glace qu'en cabine ». De son côté, Kevin Fey se dit « ravi d'assumer cette tâche et fier de guider l'équipe cette saison. Les pas à franchir sont grands ». /msc