« Cette aide permettra que l’on survive »

Par ailleurs, les mesures RHT sont à nouveau débloquées pour les travailleurs en contrat à durée déterminée, dont les joueurs font partie. Ces annonces interviennent à deux semaines d'une réunion des clubs de National League et Swiss League pour décider de la suite du championnat. Est-ce une incitation à continuer à jouer ou de nature à faciliter une décision d'interrompre le championnat ? « Le HC Bienne a clairement émis l’envie d’interrompre le championnat un instant. Cela permettrait de jouer éventuellement plus tard dans des patinoires un peu plus remplies, et de minimiser les déficits », plaide Stéphanie Mérillat. Les clubs pourront aussi toujours bénéficier de prêts, déjà en place, à rembourser sur 10 ans.