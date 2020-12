« Je me sens bien au HC Bienne »

Konstantin Komarek veut faire son trou au HC Bienne. L’Autrichien a rejoint le club « rouge et jaune » jeudi dernier, le 10 décembre, en provenance de la Lettonie. Il a entamé la saison en KHL sous les couleurs du Dinamo Riga. Après 15 matches (2 buts et 4 assists), l’attaquant de 28 ans a ressenti le besoin de changer d’air. « Je n’ai pas trouvé mon compte en KHL », dit-il. À la recherche d’un nouveau défi, il pose canne et patins à la Tissot Arena. « Le HC Bienne m’a montré le plus d’intérêt. J’ai eu beaucoup de bons échos de ce club, notamment de mon meilleur ami Peter Schneider qui a joué ici la saison dernière », poursuit-il.