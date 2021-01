Le HC Bienne se donne de l'air

Le HC Bienne a remporté le match qu’il fallait pour se remettre sur les bons rails et prendre quelque peu ses distances sur la zone rouge du championnat de National League. Les hockeyeurs seelandais ont battu Langnau 4-0 mardi soir à la Tissot Arena. Bien que privés de neuf joueurs qui garnissent l’infirmerie, les hommes de Lars Leuenberger ont fait le travail pour mettre fin à une série de quatre défaites consécutives. En face, les Emmentalois ont tout bonnement raté leur rendez-vous.





Lindgren et Hischier se montrent d’entrée

Les Biennois ont forcé la décision dans le premier tiers déjà. Il aura fallu moins de quatre minutes aux deux nouveaux venus de Davos pour s’illustrer : but de Lindgren et assist d’Hischier. De quoi mettre l’équipe en confiance. Kohler et Künzle ont ainsi pu saler l’addition avant la première sirène. Puis le deuxième tiers n’était vieux que de quinze secondes lorsque Pouliot a pu mettre le HCB à l’abri en inscrivant le numéro quatre. La messe était dite. La formation locale a pu tranquillement se contenter de gérer son acquis, offrant au passage un blanchissage au gardien van Pottelberghe. En face, Langnau s’est montré trop peu inspiré et trop peu incisif pour espérer quoi que ce soit.

Ce succès fait donc du bien au moral. Il s’agira désormais de confirmer vendredi à Lausanne, où ce sera à coup sûr une autre paire de manches. /rch