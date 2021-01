Le HC St-Imier est en vacances

Fin de saison prématurée pour le hockey sur glace amateur. C’en est terminé dans les championnats de My Sports League et de 1re ligue. Les responsables de la Regio League l’ont décidé ce mercredi après les annonces du Conseil fédéral. Les joueurs du HC St-Imier peuvent donc ranger leurs patins. Les hockeyeurs de 2e ligue et des divisions inférieures avaient déjà pris congé des patinoires. /comm-mle