La passe de trois dans la douleur

C’est une première cette saison pour le HC Bienne dans le championnat de National League de hockey sur glace : il a remporté un troisième match consécutif. Les Seelandais ont battu Rapperswil 2-1 dimanche à la Tissot Arena, et ne comptent désormais plus qu’un point de retard sur la 6e place détenue par Davos, qu’ils affronteront justement mardi. Mais rien n’a été simple dans cette partie.

L’équipe de Lars Leuenberger a très bien entamé la rencontre en marquant en power-play après moins de trois minutes de jeu. Face à des St-Gallois inoffensifs, elle a continué de pousser par la suite, se créant de multiples occasions de prendre le large. Las, la réussite a fait défaut. Rapperswil a profité de n’être mené que d’une longueur pour se rebiffer à l’appel de la deuxième période. De leur côté, les Biennois se sont liquéfiés de manière incompréhensible. Grâce au gardien van Pottelberghe en verve, les Lakers ne sont pas parvenus à trouver la faille. Heureux pour les « rouge et jaune », qui ont traversé ce tiers médian comme des âmes en peine.





La délivrance par Rajala

Les Lakers ont toutefois fini par être récompensés de leurs efforts dans le dernier « vingt » avec l’égalisation méritée de Moses. On a alors craint que le HCB allait chavirer pour de bon. Mais ce but st-gallois a eu le mérite de chatouiller l’orgueil des Seelandais. Et – tout un symbole – c’est Rajala qui est parvenu à libérer ses couleurs avec une nouvelle réussite inscrite en jeu de puissance. Le Finlandais n’avait plus marqué depuis neuf matches !

Avec ce succès acquis au forceps - et toujours avec une infirmerie bien trop garnie - le HC Bienne poursuit son bonhomme de chemin en s’éloignant de la zone dangereuse et en se rapprochant du top-6. /rch