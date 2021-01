Le HC Bienne remet la compresse

La HC Bienne reprend sa marche en avant dans le championnat de National League de hockey sur glace. Pour la deuxième fois en cinq jours, il a battu Rapperswil vendredi à la Tissot Arena, cette fois sur le score de 3-1. Cette quatrième victoire en cinq matches permet aux hommes de Lars Leuenberger de rester au contact du « top 6 » et de creuser l’écart avec le bas de tableau.

Les Seelandais ont forgé leur succès dans le premier tiers, grâce à des réussites de Künzle, Rajala et Hügli. A 3-0, le plus dur était fait contre un adversaire qui n’a pas eu les armes pour rivaliser. Par la suite, le rythme a baissé de plusieurs tons. Les St-Gallois se sont montrés trop peu inspirés pour mettre à mal un HCB en mode « gestion ». Bienne a eu les possibilités de prendre la poudre d’escampette, mais a privilégié la recherche du jeu parfait à l’efficacité. Rapperswil a dès lors refait surface dès l’entame du troisième tiers en ramenant la marque à 3-1. Cet avertissement a eu le don de remettre les « rouge et jaune » en éveil pour ne pas trembler jusqu’à la sirène finale.

Les Biennois ont donc passé sans encombre le premier obstacle du week-end. Ils auront dimanche la possibilité de doubler leur capital au Tessin contre Ambri-Piotta, qui a été fessé 6-0 par Lausanne sur sa glace. /rch