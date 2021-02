Le HC Bienne se paye encore un cador

Et de trois pour le HC Bienne. Après Zoug et Fribourg, les Seelandais ont accroché Lausanne à leur joli tableau de chasse en une semaine. La troupe de Lars Leuenberger l’a emporté, non sans difficulté, 2-1 mardi soir à la Tissot Arena face à la deuxième meilleure équipe de National League au nombre de points par match. Une troisième victoire d’affilée qui permet au HCB de se maintenir au 6e rang d’un classement provisoire toujours aussi difficile à lire, certaines équipes ayant jusqu’à 10 matches joués de différence entre elles !





Seulement 16 tirs cadrés concédés par Bienne

Contrairement à ce que le « petit score » pourrait laisser penser, Biennois et Lausannois ont livré un match rythmé avec une débauche d’énergie remarquable et très peu d’arrêts de jeu. Le tableau d’affichage ne reflète pas non la domination biennoise avec 35 tirs cadrés contre 16 seulement pour les Lémaniques. Malgré cela, c’est bien le LHC qui a ouvert le score sur sa première supériorité numérique de la partie par Charles Hudon (22e). Piqué au vif, les Seelandais se sont alors installé dans le camp lausannois, profitant des nombreuses pénalités écopées par leur adversaire dans le deuxième tiers pour revenir au score grâce à une déviation de Konstantin Komarek sur un tir de Toni Rajala (33e). Presque pas cher payé vu les 13 tirs à 4 pour le HCB et les deux poteaux touchés par Janis Moser et Mike Künzle dans cette période intermédiaire.