Un HC Bienne taille patron aux Vernets

Le HC Bienne a réalisé une prestation de haut vol samedi soir sur les bords du Léman. L’équipe de Lars Leuenberger s’est imposée 4-1 dans l’antre de Genève-Servette, signant sa quatrième victoire consécutive dans le championnat de National League de hockey sur glace, et même son sixième succès d’affilée à l’extérieur. Ces trois points précieux lui permettent de rester au contact du top-6.

Face aux Grenats – deuxièmes du classement au coup d’envoi et qui restaient sur quatre victoires – les Biennois n’ont nourri aucun complexe. Après avoir galvaudé une période de deux minutes pleines à cinq contre trois, ils ont véritablement décollé dans ce match. Rajala a d’abord placé son équipe sur orbite d’un magnifique but du revers (14e). Le HCB a ensuite enfoncé le clou dans le tiers médian grâce à Hügli et Pouliot. Les « rouge et jaune » se sont enfin mis à l’abri par l’intermédiaire de Künzle à la 49e. Genève n’aura pu que sauver l’honneur dans cette partie parfaitement négociée par les Seelandais.

Avec seulement trois étrangers, Bienne a réalisé le match parfait sur le plan défensif, réduisant au silence l’armada adverse. Les Omark, Fehr ou autre Tömmernes ont eu bien du mal à déjouer le solide bloc visiteur. Et quand ils ont pu le faire, ils sont tombés sur un gardien van Pottelberge une nouvelle fois impeccable. Costaud derrière et efficace devant, le HCB a donc signé une prestation convaincante. De quoi aborder la double confrontation – très importante – contre le CP Berne avec confiance. /rch