Le HC Bienne devra passer par les pré-play-off

La marche était trop haute pour le HC Bienne. Les « rouge et jaune » se sont inclinés lundi à la Bossard Arena contre Zoug 3-1 en National League de hockey sur glace. Cette défaite, couplée aux victoires de Genève-Servette et des ZSC Lions, contraint le HCB à terminer la saison régulière au 7e rang et à disputer une série de pré-play-off au meilleur des 3 matches contre Rapperswil.





L’envie n’a pas suffi

Pour cette rencontre capitale, Lars Leuenberger avait décidé de se passer des services de Marc-Antoine Pouliot. Un choix fort qui a malgré tout payé pendant 40 minutes. Bienne a asphyxié le leader zougois et a joué un hockey quasi-parfait. Les Seelandais ont même ouvert le score à la 26e minute grâce à Yanick Stampfli, mais une erreur défensive a permis à Sven Senteler d’égaliser 10 minutes plus tard. Dans l’ultime période, la troupe de Lars Leuenberger a cru avoir fait le plus dur lorsque Gilian Kohler a poussé la rondelle au fond des filets de Leonardo Genoni. Cependant, les arbitres ont très (trop ?) rapidement annulé cette réussite malgré la vidéo. Dès lors, la troupe de Dan Tagnes s’est montrée impitoyable : Carl Klingberg (46e), puis Sven Leuenberger (57e), dans la cage vide, ont éteint les derniers espoirs biennois de play-off en faisant passer le score de 1-1 à 3-1.