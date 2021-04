Une bouffée d'air pour le HC Bienne

Le HC Bienne peut envisager l’avenir plus sereinement. L’action de solidarité menée par le club de hockey sur glace de National League se solde sur une belle réussite. Il y a trois semaines, la direction avait invité ses abonnés, sponsors et donateurs à renoncer à se faire rembourser leurs abonnements malgré la saison amputée par la crise sanitaire. Les passionnés du club seelandais ont répondu favorablement à l’appel. Plus de 4,5 millions de francs ont été récoltés alors que l’objectif maximal – si chaque abonné renonçait à un remboursement – était fixé à 5 millions de francs. Pour Stéphanie Mérillat, co-présidente du HC Bienne, cet élan de soutien de la part des fans du club biennois fait chaud au cœur :