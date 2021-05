Deux défenseurs étrangers au HC Bienne

La chance aux jeunes

Le HC Bienne veut désormais compléter sa légion étrangère avec un deuxième attaquant pour épauler le Finlandais Toni Rajala. Un « centre qui peut jouer à l’aile » est recherché par l’équipe de la Tissot Arena. « On n’est pas encore proche de le signer », lance Martin Steinegger. Quant au marché des joueurs suisses, le HCB le scrute avec attention. Mais il entend aussi faire de la place pour des jeunes dans son effectif. Les défenseurs Yanick Stampfli et Noah Delémont et les attaquants Elvis Schläpfer et Lilian Garessus auront leur chance en équipe première selon le directeur technique. /comm-msc