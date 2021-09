Le HC Bienne renverse sa bête noire

Rajala, Sallinen et Hofer font le show



Malmené physiquement jusque-là, le HC Bienne s’est montré bien plus incisif dans une troisième période soudainement archi-dominée. Fabio Hofer s’offrait le but de l’espoir (après un long arbitrage vidéo pourtant évident) à 10 minutes de la fin avant le début du festival Toni Rajala – Jere Sallinen. Intenables au sein d’une ligne bricolée en cours de match, les deux finlandais ont fait sauter le coffre de Reto Berra par deux fois avec Rajala au service puis Sallinen à la conclusion (55e et 58e). Plus rien ne semblait alors stopper des Biennois survoltés qui ont transformé par Hofer en prolongation une nouvelle supériorité numérique offerte par Dave Sutter à la fin du temps règlementaire. Du délire pour les 4'338 spectateurs de la patinoire de Bienne. Outre un réveil tardif et des situations spéciales bancales, le gros point noir vient d’une infirmerie garnie de cinq joueurs après quatre matchs (Cunti, Fey, Tanner, Künzle Haas). Pas l’idéal avant un déplacement périlleux à Lugano ce vendredi. /jpi