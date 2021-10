Zurich fait exploser le HC Bienne

Le HC Bienne avait impressionné son monde la semaine dernière en battant le champion en titre Zoug avec la manière. Ce vendredi soir, c’est Zurich qui a livré une démonstration de force en venant battre sèchement 5-1 le leader seelandais de National League. Une défaite qui ramène le HCB sur terre et lui fait perdre la tête… du classement au profit de Fribourg qui l’a emporté 4-1 face à Ajoie.





Bienne sanctionné pour son inefficacité



A défaut d’être géniaux dans le jeu, les Zurichois ont surtout fait preuve d’une solidité remarquable malgré un premier tiers à l’avantage des Biennois. A l’image de ces quatre pénalités défendues avec succès durant la première demi-heure, et d’un Lukas Flüeler appliqué et rassurant tout au long du match dans ses buts. Et puis les ZSC Lions ont été d’un froid réalisme qui fait la marque des grands, d’abord en ouvrant la marque par Justin Sigrist après un cafouillage (27e), puis sur un missile de Marco Pedretti superbement servi par Dominik Diem (34e) pour un break à la finition 100% ex-HCB.





Le 3-1 inscrit par Hollenstein a été le tournant du match



Alexander Yakovenko a bien redonné espoir aux Seelandais et à leur public en réduisant l’écart sur un tir dévié dès l’entame de la troisième période (41e). Une euphorie qui n’aura duré que 33 secondes, jusqu’à la banderille fatale plantée par Denis Hollenstein après une bévue de Beat Forster à la relance. Bienne a ensuite explosé, laissant un boulevard à Denis Malgin pour le 4-1 (53e) puis le trio Hollenstein-Sigrist-Krüger s’amuser en triangle dans sa défense (54e). Autre mauvaise nouvelle, le HCB a perdu le défenseur suédois Viktor Lööv sur blessure. Une tuile qui n’a pas aidé à rivaliser avec un effectif zurichois pléthorique, rude et expérimenté (en témoignent quelques coups bas vicieux) jusqu’au fin fond de ses lignes, tandis que les deux derniers blocs offensifs biennois affichaient 21 ans de moyenne d’âge. Les Seelandais tenteront de relever la tête dans le derby cantonal ce samedi à Berne (19h45) qui a concédé ce samedi déjà sa huitième défaite de la saison 3-2 sur la glace d’Ambri. /jpi