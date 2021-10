Le HC Bienne est le roi de Berne

Le HC Bienne s’est relancé. Après la claque reçue vendredi contre les ZSC Lions, les hockeyeurs « rouge et jaune » ont pris la mesure, samedi soir à la Postfinance Arena de Berne 2-1 après les tirs au but. Privé de Lööv, blessé au pied et absent entre une à deux semaines, et avec seulement deux étranger, le HCB a su trouver les ressources pour renverser les Ours.





Un derby entre (bisoun)ours

Le 24 septembre dernier, Biennois et Bernois s’étaient livrés un duel homérique à l’occasion du premier derby de la saison. La réalité a été bien différente samedi soir dans la capitale. Les deux équipes se sont certes livrées à une intense bataille, mais cette fois-ci elle était tactique, ce qui a donné lieu à une rencontre très fermée. C’est Berne qui a allumé la première mèche lorsque Tristan Scherwey a inscrit le 1-0 à 23 secondes de la première sirène. Cependant, ni ce but, ni le changement de gardien bernois de la 25e (Daniel Manzato, blessé, a cédé sa place à Philip Wutrich) n’ont réussi à véritablement donner une âme à ce derby. Finalement, Toni Rajala a quelque peu pimenté la fin de match en égalisant grâce son à slapshot dévastateur (43e).