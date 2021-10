Le HC Bienne transparent face à Lausanne

Le HC Bienne a été méconnaissable sur sa glace ce vendredi. Si bien que les hockeyeurs seelandais se sont logiquement inclinés 3-1 face à Lausanne, concédant leur quatrième défaite de la saison en Nationale League. Le HCB perd sa place de leader et retombe au deuxième rang à portée de Zoug et Davos qui pointent à cinq longueurs avec deux matches de retard.





Lausanne plus entreprenant



Les Biennois semblaient pourtant conquérants lors des premières minutes mais ont rapidement laissé le puck à leur adversaire dans un faux rythme que l’ouverture du score de Yannick Rathgeb à la dernière seconde de la première période n’aura pas réussi à anéantir. La deuxième période des seelandais ne restera pas dans les annales avec seulement deux petits tirs sur le but et une apathie logiquement sanctionnée par l’égalisation d’un Christoph Bertschy omniprésent à une quarantaine de secondes de la deuxième pause.

En dépit d’intentions légèrement meilleures au retour des vestiaires, les Seelandais se sont fait prendre de vitesse bien trop facilement par le duo Floran Douay – Guillaume Maillard qui donnait l’avantage au LHC (46e).





Tout va de travers



A l'image du match, la tentative de révolte biennoise a été plombée par un déchet technique inhabituel. Une remorque de passes mal ajustées, un bon carton de contrôles ratés, une flopée de tirs sans toucher la rondelle, des glissades et une kyrielle d’approximations en tout genre. Même le dernier « coup » à jouer après un temps mort a accouché d’une énième perte de puck, Andrea Glauser ne s’est alors pas fait prier pour l’expédier dans le but vide et sceller la partie. Un match à oublier et qui appelle à une réaction ce samedi sur la glace de Zurich qui voudra aussi se faire pardonner sa défaite 3-1 à Rapperswil. /jpi