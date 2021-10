Le HC Bienne réagit avec la manière

La ligne zurichoise du HCB torpille Zurich

La rencontre s’est débridée à la mi-match avec un deuxième but de Luca Cunti en power-play, profitant d’un rebond concédé par la défense (30e). Bienne, toujours serein, ne s’est pas laissé désarçonner par la réduction de l’écart de Denis Malgin sur un coup de canon génial une minute après le break de Luca Cunti (31e). Mais la ligne zurichoise du HC Bienne était décidément injouable et Cunti expédiait trois minutes plus tard un service de Künzle au fond des filets au nez d’une défense adverse spectatrice. Le coup de grâce ? Encore l’œuvre de ce même bloc avec Damien Brunner à la conclusion dans la cage vide, récupérant au passage le casque de top-scoreur en vue du prochain match. Les Seelandais vont pouvoir profiter d’une semaine de récupération bienvenue avant d’accueillir Rapperswil samedi prochain. /jpi