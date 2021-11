Le HC Bienne s’offre une nouvelle fois la peau de l’Ours

Le HC Bienne se remet sur les bons rails dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais ont battu le CP Berne 6-2 vendredi soir dans une Tissot Arena à guichets fermés, mettant fin à une série de deux défaites. L’équipe d’Antti Törmänen s’est offert la peau de l’Ours pour la troisième fois en autant de derbies cette saison.

Privé de six éléments au coup d’envoi – dont les étrangers Sallinen, Yakovenko et Korpikoski – le HC Bienne a encore perdu Lööv et Cunti sur blessure en cours de route. Finissant la rencontre avec Rajala pour seul mercenaire, les « rouge et jaune » ont donc dû faire valoir leurs qualités de cœur pour passer l’obstacle bernois. Leur succès est ainsi méritoire. Il est surtout mérité au regard de la supériorité affichée au long de ce match. En face, l’Ours a manqué d’idées et de sérénité.

La situation s’est décantée dans le troisième tiers, lorsque Kessler a fait passer le score de 2-1 à 3-1 pour le HCB. Les choses sont ensuite devenues plus simples pour la formation locale. Le public a toutefois encore eu l’occasion de vibrer dans une fin de match a été débridée à souhait, puisque quatre buts ont été inscrits entre la 56e et la 59e !

Cette victoire permet à Bienne de rester provisoirement coleader du classement avec Fribourg, au moment de bénéficier de la pause internationale qui fera le plus grand bien pour recharger les batteries et soigner les bobos. L’équipe ne retrouvera la compétition que le 16 novembre contre Rapperswil, à nouveau à la Tissot Arena. /rch