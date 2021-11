L’engagement sans faille de Gaëtan Haas

Une nette évolution depuis 2018/2019



C’est justement à force de travailler que le numéro 92 de la Tissot Arena a vu sa statistique s’envoler. Il n’affichait « que » 49,5% d’efficacité lors de l’hiver 2017/2018, sa dernière saison complète en Suisse avant de traverser l’Atlantique. Est-ce dire que c’est en NHL que le Seelandais a peaufiné ce domaine de son jeu ? « C’est un mélange entre le travail réalisé outre-Atlantique, le travail individuel et le travail avec un coach individuel (Benoît Pont du staff de l’équipe de Suisse) », détaille Gaëtan Haas. Le capitaine du HCB souligne aussi l’importance de l’expérience : « On ne joue pas forcément au centre quand on est jeune parce que les entraîneurs ont parfois peur de donner autant de responsabilités ». Des responsabilités que le Biennois endosse pour le plus grand bonheur de son club. C’est que le HCB en a bien besoin, lui qui ne possède que la 7e statistique de la ligue sur les engagements avec 49,6% de réussite, bien loin des 57,1% affichés par Zurich en tête de tableau. Mais tout de même mieux qu’Ambri, l’adversaire qui se présente ce vendredi à la Tissot Arena (match à vivre en direct sur RJB dès 19h30). Les Léventins détiennent le pire cumul de National League avec 46,6% d’engagements remportés. Au HC Bienne d’en profiter pour s’emparer du puck… et de la victoire. /msc