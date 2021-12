Yakovenko et Lööv prolongent au HCB

Ils ont fait l’unanimité depuis leur arrivée et blinder leur contrat était devenu un enjeu majeur pour le HC Bienne. Alexander Yakovenko (23 ans) et Viktor Lööv (29 ans) ont donc prolongé leurs contrats avec le club seelandais, respectivement jusqu’en 2025 pour le défenseur russe et 2024 pour le Suédois. Les deux hommes font partie des grands artisans du bon début de saison du HCB et leur arrivée a stabilisé la défense biennoise. Avec 4 buts et 14 passes décisives et un différentiel de +11, Alexander Yakovenko s’est illustré comme l’un des défenseurs les plus offensifs de National League. Viktor Lööv (3 buts, 7 passes) amène beaucoup de sérénité et apporte une belle dimension physiquement avec sa carrure de déménageur tout en étant un bon patineur. Le club seelandais a donc voulu, à juste titre, les sécuriser pour éviter de les voir filer chez la concurrence dans un avenir proche. /comm-jpi