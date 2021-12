Le sursaut du HC Bienne, mais sans grand éclat

Le HC Bienne retrouve le bon goût de la victoire. Après trois défaites d’affilée dans le championnat de National League de hockey sur glace, les Seelandais sont allés battre Langnau 5-2 vendredi soir à l’Ilfis. Rajala et Künzle ont été les grands artisans du sursaut des « rouge et jaune » en inscrivant chacun un doublé. Le Top Scorer finlandais s’est notamment illustré en expédiant deux missiles, dont il a le secret, au fond de la cage des Tigres. Lööv a complété le tableau de chasse biennois.

Malgré ce succès, on ne retiendra pas grand-chose de ce derby, qui a été tout bonnement insipide durant les trente premières minutes de jeu. Le spectacle a davantage été au rendez-vous par la suite, mais n’a jamais atteint des sommets. Le public a eu droit à un festival de déchet technique et d’imprécisions en tout genre. Le HC Bienne a été très décevant à la relance. Il a fallu un très bon van Pottelberghe devant les filets pour que les Seelandais puissent garder leurs distances avec les Emmentalois. On dira que le HCB a su marquer au bon moment, d’abord pour prendre les devants, ensuite pour se mettre à l’abri.

Ces trois nouveaux points font donc du bien au moral. A confirmer ce samedi lors du test grandeur nature face au leader Fribourg-Gottéron qui débarque à la Tissot Arena (match à suivre dès 19h30 sur RJB). /rch