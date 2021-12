Gaëtan Haas espère « retrouver son niveau » avec la Suisse

C'est la dernière répétition générale avant les Jeux de Pékin. L'équipe de Suisse de hockey sur glace affronte la Lettonie ce soir à Viège dans le cadre du NaturEnergie Challenge, dernier tournoi de préparation à deux mois des JO. Au sein de l’effectif, totalement différent de celui qui avait pris part à la Deutschland Cup le mois dernier, figure le Biennois Gaëtan Haas, en difficulté depuis quelques semaines avec son club. « Ça va me faire du bien. C’est un peu compliqué ces derniers temps et ça arrive au bon moment. Je me réjouis de rejouer avec l’équipe de Suisse, ça fait longtemps que je n’y suis plus allé. Je crois que j’ai besoin d’aller jouer contre les meilleurs, ce qui va me pousser à être fond et peut-être à me débloquer un peu », évoquait l’attaquant seelandais avant de rejoindre la sélection.