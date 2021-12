Premier cadeau de Noël pour le HC Bienne

De Fantomhaas à l’as des Haas

Durant la deuxième période, Vaudois et Seelandais se sont d’abord concentrés sur l’aspect défensif de leur jeu. Résultat, aucun but n’a été inscrit et de nombreux power-play ont été gâchés. Pourtant, c’est bel et bien en avantage numérique que Gaëtan Haas a permis au HC Bienne de prendre les devants après 54 secondes de jeu dans l’ultime tiers-temps en marquant le 2-1 d’un subtil revers. Un but accueilli comme un soulagement par le capitaine « rouge et jaune », lui qui traverse une passe un peu compliquée depuis quelque temps. La fin du match a été hachée et le LHC a tenté de revenir, mais les Seelandais ont tenu et ont pu compter sur l’expérience de leur entraîneur Antti Törmännen qui a fait annuler un but adverse en toute fin de rencontre grâce à un coach challenge.