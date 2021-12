Stéphanie Mérillat : « Il n’y a pas plus de risque de les envoyer à Davos que de les garder à la maison »

Des joueurs de Bienne, de Berne et de Langnau composeront la sélection bernoise à la Coupe Spengler. L’annonce a été faite lundi après les retraits du Team Canada et d’Ambri-Piotta. La composition de cette formation inédite a été publiée mardi. Le gardien Joren van Pottelberghe, les défenseurs Beat Forster, Noah Schneeberger et Alexander Yakovenko et les attaquants Lauri Korpikoski, Elvis Schläpfer, Jere Sallinen et Tino Kessler représenteront le HC Bienne. L’entraîneur des Seelandais Antti Törmänen prend les rênes de la sélection.





Risque sanitaire

Les joueurs des trois équipes qui évoluent habituellement dans un environnement relativement fermé et isolé du point de vue sanitaire vont donc se côtoyer de près, dans le contexte de la pandémie de coronavirus et alors que des cas de Covid-19 se sont récemment déclarés à Ambri et Genève en National League. « Les mesures sanitaires dans toutes les équipes et celles qui sont prévues à Davos sont bonnes. C’est rassurant. Il n’y pas plus de risque de les envoyer à Davos que de les garder à la maison ou de continuer à s’entraîner dans son club », explique Stéphanie Mérillat, co-présidente du HC Bienne. « Ça tenait à cœur aux clubs bernois de participer à ce tournoi, c’est une jolie plateforme », ajoute-t-elle. Quant à l'apport financier de la participation à la compétition pour le HCB, « l’opération financière est plus ou moins neutre », précise Stéphanie Mérillat. /mmi