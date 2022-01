Simon Rytz revient au bercail

C’est une fin de carrière à la maison, dans son club d’origine, qui se dessine pour Simon Rytz. L’actuel gardien d’Olten, 38 ans, s’est engagé avec le HC Bienne pour la saison prochaine annonce ce jeudi le club seelandais. Son contrat court jusqu’en avril 2023. Natif de Bienne, Simon Rytz y a fait ses classes jusqu’en 2004 puis avait effectué un premier retour entre 2013 et 2017 sous le maillot biennois. Leader actuel de Swiss League avec Olten et meilleur gardien du championnat avec 95,13% d’arrêts, il a également joué plusieurs saisons au HC Ajoie entre 2007 et 2012. /comm-jpi