« Plus on est de fous, plus on rit ». Gaëtan Haas a sans doute pensé à ce dicton au moment de découvrir la liste des 25 joueurs de l’équipe de Suisse de hockey sur glace retenus pour les Jeux olympiques de Pékin le mois prochain. Deux joueurs du HC Bienne seront du voyage, le gardien Joren Van Pottelberghe qui vivra ses premiers Jeux, et l’attaquant Gaëtan Haas qui était déjà de la partie à PyeongChang en 2018. « C’est vraiment cool parce qu’il y a quatre ans j’étais le seul Biennois à me retrouver là-bas. J’avais pu partager ça avec des membres de l’équipe quand j’étais à Berne, c’est une bonne expérience à vivre. On en a déjà parlé tous les deux, je lui ai dit que c’était un truc qui arrivait une, peut-être deux fois dans une vie », raconte Gaëtan Haas après le match de National League disputé à Zoug.