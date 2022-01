Le HC Bienne tombe encore aux pénalties

Comme un air de déjà-vu pour le HC Bienne. Vendredi soir à la Tissot Arena, la bande d’Antti Törmänen s’est inclinée sur le fil contre les ZSC Lions 3-2 après les pénalties en National League. Une rencontre dont le scénario rappelle furieusement la défaite seelandaise de mardi à Zoug où le HCB avait dominé son sujet sans jamais réussir à conclure.





Dominer n’est gagner

Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont une nouvelle fois pu vérifier cet adage ancestral face au « Z ». Devant 5225 spectateurs, les Seelandais ont très bien commencé la rencontre en ouvrant la marque au quart d’heure grâce à un superbe numéro de Tino Kessler. Derrière, Bienne a continué de se ménager les plus grosses occasions devant la cage de Jakub Kovar, mais sans parvenir à creuser l’écart. Les Zurichois ont alors profité d’une rare erreur « rouge et jaune » pour revenir chichement à 1-1 à la 36e minute grâce à Sven Andrighetto.

La troupe de Rikard Grönborg a même pensé réaliser le hold-up parfait lorsque Maxime Noreau a donné l’avantage aux Zurichois en power-play grâce à un tir violent (45e) au début du dernier tiers. Néanmoins, le HC Bienne ne s’est pas démobilisé et a pu compter sur un mouvement de grande classe initié par Luca Cunti et conclu par Damien Brunner pour revenir à 2-2 à 12 minutes de la sirène finale. Malgré quelques occasions nettes de part et d’autre en fin de période et en prolongations, c’est bien les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. C’est le neuvième tireur des Lions, John Quenneville qui a finalement offert la victoire à son équipe.