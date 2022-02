Le HC St-Imier opposé à Adelboden en quart

Le HC St-Imier croisera le fer avec le 2e du championnat régulier de 1re ligue de hockey sur glace. Il a dominé Star Forward 6-2 (2-0 1-1 3-1) à Morges samedi soir pour la dernière journée du championnat régulier. Les Imériens ont dessiné leur succès entre la 37e et la 50e minute en marquant trois fois pour mener 5-1. La réduction de l’écart par leur adversaire à la 56e est intervenue trop tard. Le HCSI a même inscrit un 6e but une minute plus tard. Il aborde ainsi les play-off en tant que 7e et affrontera Adelboden dès jeudi en quart de finale. /tri