Mauvaise opération pour le HC Bienne à domicile

Le HC Bienne a perdu des plumes mardi soir en National League de hockey sur glace. Les Seelandais se sont inclinés 3-2 après prolongations face à Davos à la Tissot Arena. Les hommes d’Antti Törmänen devront encore batailler s’ils espèrent se qualifier directement pour les play-off et sans passer par la périlleuse « case pré-playoff ».

Premier tiers-temps mi-figue, mi-raisin

Les Biennois ont mal débuté leur début de match en étant rapidement mené 1-0 à la 6e minute, grâce à un but de l’international suisse, Andres Ambühl, très bien servi par son compère de ligne, l’inévitable Enzo Corvi. Il a fallu attendre la fin du premier tiers temps pour voir les Seelandais se montrer enfin dangereux et malgré une supériorité numérique en leur faveur, l’égalisation de Luca Cunti (17e) arrivait quelques secondes après le retour sur la glace du joueur davosien. Un but qui était ensuite visualiser par les arbitres à la vidéo pour un contact sur le dernier rempart du HC Davos, Sandro Aeschlimann, mais qui était logiquement accordé et permettait ainsi aux Biennois d’égaliser.

Dans le tiers médian, les Seelandais prenaient l’ascendant sur leur hôte du soir et saisissaient également l’opportunité de prendre l’avantage de manière méritée, juste après la mi-match (32e) par leur top scorer Toni Rajala et servi de manière magistrale par son coéquipier finlandais Jere Sallinen. Les joueurs de la Tissot Arena tenaient ensuite parfaitement ce score de 2-1 avant l’entame de la dernière période, malgré les assauts d’Ambühl et consort.





Mauvaise relance au plus mauvais moment

Dans le dernier tiers temps, la pression davosienne s’est faite de plus en plus pressante mais on ne passa pas très loin non plus du break du côté seelandais. Mais à force de défendre et de ne pas conclure en phase offensive, les hommes d’Antti Törmänen voyaient les Davosiens égaliser par Dennis Rasmussen (53e) grâce à la mauvaise sortie de zone de la défense du HC Bienne.

C’est finalement en prolongations que le dernier mot est revenu à Davos grâce « Golden Goal » de son joueur tchèque Matej Stranski, grâce au superbe travail préparatoire d’Enzo Corvi.

Etienne Froidevaux analysait ce qui a manqué à son équipe face à Davos et lors des derniers matchs (4e défaite consécutive) :