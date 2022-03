Le HC Bienne fait le break après une remontada

Après être passé par tous les états, le HC Bienne a fait le break face à Zurich ! Pourtant menés 3-0, les hockeyeurs seelandais ont fini par l’emporter 4-3 après prolongation face aux ZSC Lions vendredi soir à la Tissot Arena lors de la deuxième manche des quarts de finale de play-off de National League. Le HCB, qui mène désormais 2-0 dans cette série, a offert à son public un match d’une tension incroyable et au scénario à nouveau dingue. Fabio Hofer a égalisé à 3 buts partout à 35 secondes de la fin d’un troisième tiers de folie, avant que Toni Rajala ne fasse exploser la patinoire biennoise après trois minutes de prolongation.





Bienne revient au caractère



Les Seelandais, toujours privés de Luca Cunti, Damien Brunner et Tino Kessler, avaient pourtant semblé perdre pied dans le tiers médian en concédant trois buts, tous en situation spéciale ! Denis Malgin a ouvert le score sur le premier power-play du match (22e), puis Denis Hollenstein a doublé la mise à 4 contre 4 (30e) avant que Justin Sigrist ne transperce Dmitry Shikin à 4 contre 4 trois minutes plus tard (33e) ! Un tiers durant lequel Bienne a déjoué, piégé notamment par les provocations de ses adversaires et en grosse difficulté à la relance. Jusqu’à ce but de l’espoir signé Mike Künzle à la 39e, son troisième en deux matches. C’est surtout le superbe tir de Jere Sallinen en pleine lucarne peu après le retour des vestiaires (43e) qui a fait tourner la physionomie de la rencontre. Ultra dominateur en revenant à la vitesse et au mouvement qui fait son ADN, Bienne a alors souvent manqué de justesse dans la dernière passe et n’a pas su profiter de ses supériorités numériques, butant sur un Jakub Kovar qui a longtemps retardé l’échéance. Antti Törmänen a pris le risque, payant, de faire sortir son gardien à 2’11’’ de la fin permettant à Fabio Hofer d’envoyer tout le monde en prolongation.







Bodenmann touche le poteau avant le but de Rajala



Le HCB a pu aussi compter sur « un peu de chance » comme l’a reconnu le capitaine Gaëtan Haas. Simon Bodenmann a en effet trouvé le poteau en prolongation et c’est sur la contre-attaque qui s’en est suivi que Viktor Lööv a servi Rajala pour le but en or. Complètement fou. A l’image de cette série dont l’acte III se jouera dimanche soir (20h) au Hallenstadion. Les Seelandais espère pouvoir compter pour ce match sur Mike Künzle, sorti touché à la nuque après une vilaine charge de Christian Marti contre le montant du but lors de l’égalisation. Le défenseur zurichois n’a écopé que de deux minutes alors que ce geste dangereux aurait mérité une sanction plus sévère. /jpi