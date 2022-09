Le HC Bienne signe une reprise parfaite

Le HC Bienne reste sur son petit nuage. Les « rouge et jaune » ont enregistré un deuxième succès de rang samedi soir en prenant la mesure de Genève-Servette 2-0 en National League de hockey sur glace. Le HCB a pu compter sur une efficacité chirurgicale en power-play et un gardien infranchissable pour l’emporter face aux Aigles et ce malgré l’absence de son défenseur russe Alexander Yakovenko, suspendu.





Et Kessler fit exploser la Tissot Arena

Après 52 minutes de jeu, la troupe d’Antti Törmänen mène 1-0 grâce à une réussite précoce de Gaëtan Haas (11e) en power-play, mais n’a pas réussi à faire le break et reste donc sous la menace de Genevois oppressants. C’est à ce moment que Tino Kessler, profitant d’un avantage numérique consécutif à une pénalité de Sami Vatanen, fusille Robert Mayer et fait chavirer les 5359 spectateurs présents à la Tissot Arena. Derrière, les « rouge et jaune » ont parfaitement canalisé les gâchettes genevoises et se sont bien regroupés devant un Harri Sätëri en état de grâce pour signer un premier blanchissage cette saison.