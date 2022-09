Le HC Bienne reçu trois sur trois

Le HC Bienne ne lâche rien pour préserver son invincibilité dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais ont battu le CP Berne 4-3 après les tirs au but mardi soir, devant 5'736 spectateurs à la Tissot Arena. Ils ont ainsi signé leur troisième victoire en autant de matches.

Ce premier derby cantonal a été indécis à souhait. Les Ours ont pris le meilleur départ grâce à Moser (6e), mais les hommes d’Antti Törmänen n’ont pas tardé à réagir. Le rusé Olofsson se trouvait au bon endroit pour ramener son équipe à la hauteur de Berne (11e). Les deux formations se sont ensuite neutralisées jusqu’à la première sirène.

En quête d’un premier succès cette saison, les joueurs de la capitale fédérale ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième période. Et le salut est venu de l’expérimenté défenseur Loeffel, qui inscrivait un doublé de la ligne bleue en en peu plus de trois minutes (33e et 36e). Bienne connaissait alors toutes les peines du monde à alerter le portier Manzato. Les « rouge et jaune » n’ont toutefois pas baissé pavillon. Revigorés par le thé de la deuxième pause, ils sont revenus tambour battant dans la partie dès l’entame du troisième « vingt ». Maillard – dans un angle impossible – et l’inévitable Olofsson ont trouvé la faille pour ramener le HCB à égalité (43e et 45e), faisant chavirer la Tissot Arena.





La décision « suisse » aux tirs au but

Plus rien n’a par la suite été marqué dans cette rencontre. Berne a notamment raté le coche dans la prolongation, où il a évolué à quatre contre trois pendant 1’33’’. Heureusement pour les Seelandais, Säteri a veillé au grain. C’est donc dans la séance des tirs au but que les maîtres des lieux ont forcé la décision, grâce à leurs joueurs suisses. Brunner et Rathgeb ont magistralement transformé leur essai en but, permettant au HC Bienne d’engranger deux points supplémentaires.